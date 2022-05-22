В Праге состоялся парад вышиванок, украинцы благодарили Чехию за помощь

В Праге в воскресенье состоялся парад вышиванок, во время которого сотни украинцев несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии, выступившее организатором события.

Парад вышиванок в чешской столице проходит уже несколько лет подряд в третье воскресенье мая.

В воскресенье длинная колонна вышиванок прошлась по старому пражскому городу вплоть до памятника покровителя Чехии – святого Вацлава, где участники шествия спели чешский и украинский гимны.

Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в этой стране также нашли более 300 тысяч украинцев.

В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также звучали призывы предоставить нашему государству статус кандидата в ЕС.