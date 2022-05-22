Президент Сенегала посетит Киев и Москву с официальным визитом

Президент Сенегала Маки Салл на следующей неделе посетит Киев и Москву в качестве главы Африканского союза. Он планирует обсудить войну в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Sky News.

Глава сенегальского государства заявил, что в диалоге с представителями обеих стран он хочет "увидеть намерения деэскалации конфликта и установления мира".

"Хотя мы и осуждаем вторжение, мы работаем над деэскалацией, мы работаем над прекращением огня, над диалогом… такова позиция Африки" , - подчеркнул Салл.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден на сегодняшний день не планирует поездку в Украину. По словам пресс-секретаря, говорить об анонсе официального визита пока рано.

Также мы писали, что президент России Владимир Путин может в ближайшие дни посетить Турцию. Предполагается его участие в бизнес-встрече на высшем уровне.