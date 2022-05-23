Боррель заявил о необходимости срочно увеличить расходы ЕС на оборону

Российское вторжение в Украину показало уязвимость ЕС в военном отношении. Странам Евросоюза необходимо срочно увеличить расходы на оборону, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Безжалостное нападение России на Украину вернуло войну на европейскую землю. По количеству задействованных в войне военных средств, ее человеческим жертвам и глобальным последствиям она представляет собой тектонический сдвиг ландшафта европейской безопасности" , - написал Боррель.

Он заявил, что последние десятилетия расходы на оборону в ЕС выросли всего на 20%, когда у США на 66%, России - 292%, Китая - 592%. Дипломат уточнил, что Европе для обеспечения собственной безопасности необходимо увеличить финансирование собственных вооруженных сил.

"Нам нужны современные и совместимые европейские вооруженные силы, которые выйдут на более высокий уровень" , - добавил он

Боррель также подчеркнул, что необходимость увеличения расходов на оборону стран ЕС связана с истощением военных запасов из-за поддержки Украины. По его словам, это еще один пример недостаточного финансирования европейских вооруженных сил.