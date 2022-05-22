В Киевской области саперы обезвредили около 10 тысяч боеприпасов
В Киевской области саперы Национальной гвардии Украины уже обезвредили в около 10 тысяч взрывоопасных боеприпасов, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении МВД.
"Саперы Нацгвардии постоянно продолжают разминировать Киевскую область. К настоящему времени они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов. В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, которые оставили после себя российские захватчики", - говорится в сообщении.