Япония приняла уже более тысячи переселенцев из Украины

Япония приняла уже более тысячи переселенцев из Украины
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Число переселенцев из Украины в Японию после вторжения России достигло тысячи человек. Большая часть украинцев добрались в страну благодаря тому, что правительство Японии выкупило несколько мест на еженедельном коммерческом рейсе из Польши, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет Japan Today.

Правительство Японии предоставляет суточные в размере 19 долларов переселенцам, у которых нет родственников, к которым они могли бы обратиться. Кроме того, государство берет на себя их расходы на медицинские услуги и уроки японского языка.

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