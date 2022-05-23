Япония приняла уже более тысячи переселенцев из Украины

Число переселенцев из Украины в Японию после вторжения России достигло тысячи человек. Большая часть украинцев добрались в страну благодаря тому, что правительство Японии выкупило несколько мест на еженедельном коммерческом рейсе из Польши, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет Japan Today.

Правительство Японии предоставляет суточные в размере 19 долларов переселенцам, у которых нет родственников, к которым они могли бы обратиться. Кроме того, государство берет на себя их расходы на медицинские услуги и уроки японского языка.