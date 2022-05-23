МИД Латвии: Разговоры об уступках для Путина аморальны

Все разговоры об уступках для Путина – аморальны. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичис, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Именно Россия напала на Украину, именно Россия должна закончить войну. Все разговоры о сохранении лица, уступках для Путина как аморальны, так и иррациональны. Украинцы ведут справедливую войну, обязанность мира помочь им, а не отвлекать" , - заявил Ринкевичс.

Напомним, в понедельник, 16 мая, Латвия приостановила действие 13-й статьи договора с Россией о мемориалах и памятниках. В российское посольство в Риге направлена соответствующая нота.