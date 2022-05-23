Первый случай оспы обезьян обнаружили в Латинской Америке

Минздрав Аргентины зафиксировал первый случай оспы обезьян в стране. Заразился житель провинции Буэнос-Айрес, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он обратился с симптомами, совпадающими с оспой обезьян, после возвращения из Испании, где находился с 28 апреля по 16 мая.

В Минздраве заверили, что пациент в целом чувствует себя хорошо.

"Он изолирован и получает лечение" , - пояснили врачи.

В настоящее время специалисты ожидают результаты анализов.

Ранее Бельгия стала первой в мире страной, где ввели трехнедельный карантин для больных обезьяньей оспой. Любой житель Бельгии, у которого будет выявлен вирус, должен будет провести 21 день в изоляции. На данный момент в стране зафиксировано три случая заражения обезьяньей оспой

В мире выявили 80 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в 11 странах. Еще 50 находятся на стадии изучения.