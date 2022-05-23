В Белом доме убеждены, что РФ не сможет помешать поставке оружия Украине

В Белом доме заявили, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам оказывать военную помощь. Существует устойчивая цепь снабжения оружием, сообщает Новое время.

Об этом сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"У нас есть диверсифицированная и устойчивая цепь поставки оружия в Украину. Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не остановит военную помощь, которую мы оказываем" , — сказал он, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ, что якобы российские войска уничтожили крупную партию западного оружия.

При этом советник Белого дома уточнил, что у него нет подобной информации и не консультировался по этому поводу с украинской стороной.