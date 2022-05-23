CNN: Джонсон написал письмо украинским детям

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо украинским детям, в котором заявил, что те должны "безмерно гордиться" собой. Об этом, со ссылкой на CNN, сообщает Новое время.

В нем британский лидер вспомнил, как отсутствие детей и молодежи на улицах и в парках Киева, которое он увидел, когда президент Украины Владимир Зеленский провел его по городу во время своего визита в апреле, заставило его "сильно грустить".

"Многие из вас видели или пережили то, свидетелем чего не должен быть ни один ребенок. Тем не менее, обычные украинские дети учат всех нас тому, что значит быть сильным и достойным. Высоко держать голову в самые трудные времена. Нет лучшего примера для подражания для детей и взрослых во всем мире" , — написал Джонсон.

По словам премьера, в Великобритании вывешивают украинские флаги над своими домами, офисами, церквями, магазинами и игровыми площадками, и даже на крыше его резиденции на Даунинг-стрит, где на окнах подсолнухи, нарисованные британскими детьми, а школьники рисуют украинский флаг в своих классах и изготовляют синие и желтые браслеты в поддержку Украины.

"Вы не одиноки. Вы, возможно, разлучены со своими друзьями дома, но у вас есть миллионы других людей по всему миру. Я верю, как и ваш президент, что Украина выиграет эту войну.

Я всем сердцем надеюсь, что однажды в ближайшее время вы сможете вернуться в свои дома, свои школы, свои семьи и что бы ни случилось, сколько бы времени это ни заняло" , — резюмировал Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что "удвоит усилия" по оказанию Украине гуманитарной помощи. Кроме того, он будет работать над тем, чтобы обеспечить экспорт украинских товаров.