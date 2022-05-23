Мэр: в Малине в результате ракетного удара погиб железнодорожник

В результате ракетного удара по Малину Житомирской области, нанесенного россиянами в воскресенье, поврежден объект "Укрзализныци", порядка 150 жилых домов, один человек погиб, четверо получили ранения.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил городской глава Малина Александр Ситайло.

"22 мая около 13:30 Российская Федерация в очередной раз нанесла ракетный удар по нашему городу. Поврежден объект инфраструктуры "Укрзализныци", около 150 жилых домов, один многоквартирный, ряд магазинов и кафе, некоторые промышленные предприятия", – рассказал мэр.

Кроме того, по его словам, есть один погибший – им был работник "Укрзализныци". Четверо людей ранены, из них – трое работников "Укрзализныци" и один житель Малина. Раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Также Ситайло сообщил, что возникший на объекте пожар был ликвидирован около 19:00.

Электропитание в пострадавшем районе должны восстановить в первой половине дня понедельника.