Офис генпрокурора: из-за российской агрессии травмирован 431 ребенок
С начала полномасштабного вторжения в Украину в результате вооруженной агрессии РФ травмирован 431 ребенок. При этом погибли 232 ребенка, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
"Более 663 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 232. Возросло количество раненых - 431", - говорится в сообщении.
В результате вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области - 145,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 102,
- Черниговской - 68,
- Херсонской - 49,
- Луганской - 48,
- Николаевской - 45,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.