Офис генпрокурора: из-за российской агрессии травмирован 431 ребенок

С начала полномасштабного вторжения в Украину в результате вооруженной агрессии РФ травмирован 431 ребенок. При этом погибли 232 ребенка, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"Более 663 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 232. Возросло количество раненых - 431" , - говорится в сообщении.

В результате вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в: