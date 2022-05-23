ОВА: в больнице умер ребенок, попавший под обстрел оккупантов в Приволье

В реанимации Днепра умер ребенок из Приволья, который попал под обстрел в начале мая. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще 7 мая враг накрыл Приволье артиллерией. 11-летнюю девочку с минно-взрывной травмой сразу госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу, где за жизнь ребенка в течение двух недель боролись лучшие медики региона. К сожалению, 22 мая ее сердце остановилось" , - написал он.

Отмечается, что вчера погибла жительница Лисичанска, в квартиру которой вечером попал российский снаряд.

Всего за 22 мая в Луганской области враг попал в более 70 объектов жилого фонда.