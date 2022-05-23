В Латвии продлили бесплатную услугу для украинцев

Различные компании украинцам за границей, выехавшим из-за боевых действий, дают возможность пользоваться своими услугами бесплатно, сообщает Сегодня.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину так сделали латвийские операторы мобильной связи LMT и Tele2. ﻿Теперь эту услугу продолжили, пишет портал Delfi.



Сколько можно пользоваться бесплатной связью

Сначала возможность звонить по Латвии и за границу без платы дали украинцам на три месяца. Теперь эту услугу продлили еще на три месяца – до середины августа.

"Мы видим, что эта услуга жизненно необходима, поэтому в будущем мы продолжаем эту возможность, и все украинские беженцы в Латвии смогут бесплатно пользоваться услугами мобильной связи еще 90 дней" , – сообщают в компании LMT.

По-прежнему SIM-карты этого оператора можно получить в самоуправлениях Латвии, в украинском центре поддержки или в офисе благотворительной организации Ziedot.lv.

В компании Tele2 отметили, что с 24 февраля для прибывших в Латвию украинцев выпустили 10 тыс. специальных SIM-карт. Поскольку боевые действия в Украине все еще продолжаются, возможность пользоваться услугами без платы за них продолжили.

Кроме того, в компании приводятся следующие данные: продолжительность звонков в Украину выросла примерно в 50 раз.