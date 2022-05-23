В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1293 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 604 (+5) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средств ПВО – 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+0) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
- крылатых ракет – 110 (+3),
- кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.
Данные уточняются