В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29 200 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1293 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед,
  • артиллерийских систем – 604 (+5) ед,
  • РСЗО - 201 (+0) ед,
  • средств ПВО – 93 (+0) ед,
  • самолетов – 204 (+0) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
  • крылатых ракет – 110 (+3),
  • кораблей/катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.

Данные уточняются

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