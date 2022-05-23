The Guardian: Путин вызвал в РФ специалистов по бочковым бомбам

Европейские официальные лица считают, что технические специалисты, связанные с печально известными бочковыми бомбами сирийских вооруженных сил, которые нанесли ущерб большей части страны, были отправлены в Россию, чтобы потенциально помочь подготовиться к аналогичной кампании в войне в Украине, сообщает Корреспондент.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

Офицеры разведки говорят, что более 50 специалистов, каждый из которых имеет большой опыт в изготовлении и доставке грубой взрывчатки, находятся в России в течение нескольких недель, работая вместе с чиновниками из вооруженных сил Владимира Путина.

Бочковые бомбы - грубая взрывчатка, упакованная в барабан и сбрасываемая с вертолета. Режим также регулярно обвиняли в том, что он наполнял канистры хлором и сбрасывал их на города, удерживаемые оппозицией, что привело к сотням смертей.

По словам экспертов, из-за низкого уровня точности бочковые бомбы применяются в основном в условиях ограниченных ресурсов и нехватки других видов вооружений. Подобный тип оружия использовался с разрушительным эффектом в течение всей сирийской войны.