Байден готов применить силу в случае нападения КНР на Тайвань
Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня, сообщает Европейская правда.
Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.
Журналистка задала Байдену такой вопрос:
"Вы не хотели вмешиваться военным путем в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"
На это президент Байден ответил утвердительно, объяснив это тем, что
"это обязательство, которое мы дали".
"Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его можно взять силой, просто неприемлема", - сказал он.
Байден отметил, что "это бремя, которое становится еще сильнее" после вторжения России в Украину.
Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.