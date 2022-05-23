Байден готов применить силу в случае нападения КНР на Тайвань

Президент Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня, сообщает Европейская правда.

Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.

Журналистка задала Байдену такой вопрос: "Вы не хотели вмешиваться военным путем в большой конфликт в Украине по очевидным причинам. Готовы ли вы к военному вмешательству, чтобы защитить Тайвань, если до этого дойдет?"

На это президент Байден ответил утвердительно, объяснив это тем, что "это обязательство, которое мы дали" .

"Мы согласились с политикой одного Китая, мы подписались под ней... Но мысль о том, что его можно взять силой, просто неприемлема" , - сказал он.

Байден отметил, что "это бремя, которое становится еще сильнее" после вторжения России в Украину.

Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.