ГПСУ: украинцы продолжают активно возвращаться из-за границы

Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину граждан пока сохраняется. Об этом сообщает пресс-центр﻿ Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, за минувшие сутки в Украину прибыло более 47 тысяч человек, из них около 44 тысяч – украинцы.

Оформлено 162 грузовика с гуманитарной помощью.

Из Украины за минувшие сутки выбыли более 32 тысяч человек. Более 19 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.