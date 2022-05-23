Байден: РФ должна заплатить долговременную цену за варварство в Украине
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Россия должна заплатить долговременную цену за свое варварство в Украине в виде санкций, введенных против РФ Соединенными Штатами и их союзниками, сообщает Европейская правда.
Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.
"Одна из причин, почему Путин должен заплатить высокую цену за варварство в Украине… причина в том, что это касается не только Украины", - заявил Джо Байден.
Он сказал, что если после любого предстоящего сближения между Россией и Украиной
"санкции во многом не сохранятся, то какой сигнал это пошлет Китаю о цене попытки захватить Тайвань силой?".