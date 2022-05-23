Байден: РФ должна заплатить долговременную цену за варварство в Украине

Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что Россия должна заплатить долговременную цену за свое варварство в Украине в виде санкций, введенных против РФ Соединенными Штатами и их союзниками, сообщает Европейская правда.

Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.

"Одна из причин, почему Путин должен заплатить высокую цену за варварство в Украине… причина в том, что это касается не только Украины" , - заявил Джо Байден.