Глава Сумской ОВА: всю ночь били по Белополью, был авиаудар

В Сумской области в ночь на 23 мая российские войска вели постоянный обстрел города Белополье. Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часа ночи был авиаудар", – написал он.

В результате обстрелов, по словам Живицкого, пострадали частные дома жителей города.

"По меньшей мере 11 домов серьезно повреждены. К счастью, обошлось без человеческих жертв", – отметил глава ОВА.

Кроме того, Живицкий сообщил, что с территории РФ ночью велся минометный огонь по северной части Шосткинского района области.