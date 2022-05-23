Моравецкий: мир в Украине является общей целью, но не любой ценой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил итальянскому дневнику «La Repubblica», что мир в Украине является общей целью, но не любой ценой, сообщает Польское радио.

Среди прочего, журналисты спросили Матеуша Моравецкого о мирном плане итальянского правительства, предусматривающего прекращение войны в Украине, и о том, согласен ли он с необходимостью его продвижения.

«Мир — наша общая цель, но это не может быть мир любой ценой. Мы не можем согласиться с диалогом, который может использовать Путин, диалог над головами украинцев» , — ответил польский премьер.

Он также добавил: «Этот народ проливает кровь за нашу свободу и безопасность. Мы должны быть верны Украине».

Матеуш Моравецкий также высказался по поводу переговоров с российским лидером:

«Пожалуйста, вспомните хотя бы один успех, к которому привели бы переговоры с Владимиром Путиным. Многие политики пытались и всегда заканчивались одинаково — унижением».