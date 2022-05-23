СБУ: Медведчук дал показания против Порошенко

Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в госизмене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Описывая схему, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента, сообщает СБУ.

Отмечается, что за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А с мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «Л/ДНР».

«В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему» , – пояснил задержанный.

СБУ отмечает, что Медведчук назвал фамилии причастных должностных лиц.

Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершаемых преступлений.

Напомним, в апреле СБУ задержала Медведчука после бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.

В 2021 году спецслужба объявила несколько подозрений Медведчуку. Он подозревается в совершении государственной измены, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Одно из дел касается организации незаконных схем снабжения угля из временно оккупированных территорий. Топливо покупалось за наличные, и таким образом пророссийские террористы в общей сложности профинансировали на сумму более 200 млн гривен.

Другое – незаконное завладение ООО «Прикарпатзападтранс» участком государственного нефтепровода стоимостью свыше 200 млн грн. В феврале 2021 года СНБО вернул трубопровод в государственную собственность.