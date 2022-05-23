Силы обороны: оккупанты ударили ракетами по селу в Запорожской области

Оккупанты ударили ракетами по гражданской инфраструктуре одного из сел в Запорожской области, в результате удара было разрушено здание, количество пострадавших уточняется.﻿ Об этом, со ссылкой на Силы обороны Запорожского региона, сообщает Новое время.

Вражеские войска обстреливают позиции подразделений украинских защитников вдоль линии фронта в районе населенных пунктов: Малиновка, Полтавка, Каменское, Красное, Степное, Ольговское, Большая Новоселка, Орехов, Новоданиловка, Затишье, Белогорье, Времовка, Зеленый Гай, Малая Токмачка, Новоселка, Гуляйпольское.