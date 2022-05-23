ДШВ: украинские военные ликвидировали подразделение псковских десантников

Львовские десантники уничтожили подразделение 76-й десантно-штурмовой дивизии российских войск. Об этом сообщает Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В одном из районов выполнения задач, воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, город Псков" , - говорится в сообщении. ﻿

Как сообщается, в личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии.