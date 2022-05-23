Немецкий депутат раскритиковал Шольца: боится победы Украины

Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер раскритиковал федерального канцлера Олафа Шольца за нерешительность в поставке Украине оружия, сообщает Deutsche Welle.

"Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла эту войну. Выиграла в том смысле, чтобы российские солдаты были вытеснены из страны" , - заявил депутат, который является заместителем председателя парламентской контрольной комиссии за деятельность германских спецслужб.

Он резко раскритиковал Олафа Шольца за нерешительность в вопросе поставок тяжелых вооружений Украине.

"Я думаю, что он (Шольц, - ред.) тянет время" , - сказал Кизеветтер.

По его мнению, чем дольше будет длиться эта война, а немцы не будут поставлять оружия, тем тяжелее будет ситуация для Украины, тем громче будут раздаваться призывы к перемирию, то есть к замораживанию успеха России.