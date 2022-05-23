Полиция: за сутки в Донецкой области войска РФ убили 6 мирных жителей

В Донецкой области за сутки россияне убили 6 мирных жителей, 11 ранили, а также обстреляли 12 населенных пунктов. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово. Разрушения претерпели 74 гражданских объекта.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов.