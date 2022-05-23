Зеленский подписал закон о конфискации активов подсанкционных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Закон предусматривает новые санкции посредством взыскания в пользу государства активов физического или юридического лица и критерии, по которым лица подлежат таким санкциям.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, тем или иным образом поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов» , – отметил Зеленский.

Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Ожидается, что таким органом станет Министерство юстиции.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).