ОК "Север": оккупанты обстреляли с территории РФ Черниговскую область

Российские войска обстреляли пограничные территории Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении﻿ Оперативного командования "Север".

"Около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано 6 "приходов" с территории Российской Федерации в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся предварительно из миномета 120-го калибра", – заявили в ОК "Север".

Около полуночи военные зафиксировали еще 3 обстрела из, вероятно, миномета калибра 120-мм в район населенного пункта Нововасиловка.

В Оперативном командовании "Север" отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не сообщалось.