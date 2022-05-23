ОК "Север": оккупанты обстреляли с территории РФ Черниговскую область
Российские войска обстреляли пограничные территории Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Север".
"Около 23:40-23:50 наблюдателями зафиксировано 6 "приходов" с территории Российской Федерации в направлении населенного пункта Гремяч. Обстрел велся предварительно из миномета 120-го калибра", – заявили в ОК "Север".
Около полуночи военные зафиксировали еще 3 обстрела из, вероятно, миномета калибра 120-мм в район населенного пункта Нововасиловка.
В Оперативном командовании "Север" отметили, что потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не сообщалось.