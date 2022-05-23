МИД РФ допускает обмен пленных с "Азовстали" – росСМИ

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил обсуждение с Украиной обмена пленных с "Азовстали", сообщает Украинская правда.

Слова представителя российского МИДа цитируют российские СМИ.

Никакой дополнительной информации он не предоставил.

Однако ранее член российской переговорной группы и депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий заявил, что российские власти "изучат вопрос" обмена задержанного народного депутата Виктора Медведчука на пленных защитников Мариуполя, но впоследствии вечером "передумал".