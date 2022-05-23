Новая Зеландия отправит в Британию 30 военных для обучения украинских артиллеристов

Новая Зеландия отправит в Великобританию 30 своих военнослужащих для обучения украинских военных, сообщает Новое время.

Об этом заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"Солдаты будут находиться в Соединенном Королевстве до конца июля. Они будут обучать украинских солдат использованию легкой пушки L-119" , — отметила Ардерн.

Военнослужащие, учебные боеприпасы и избыточное оборудование, включая системы прицеливания, будут перевезены воздушным транспортом под координацией Британии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину начали поступать новые образцы западного вооружения.

Обучение украинских военных проходит на различных военных базах в Европе.

В настоящее время более 220 украинцев прошли обучение обращению с американской артиллерией, в частности с гаубицей M777.

Еще 20 украинских военнослужащих завершили недельный курс обучения работе с недавно разработанным беспилотным авиационным комплексом Phoenix Ghost.