Венедиктова: подтверждена гибель 4600 гражданских от рук оккупантов
В Украине подтверждено по меньшей мере 4600 жертв среди мирного населения от рук российских оккупантов, из них 232 ребенка, сообщает Корреспондент.
Такие данные в понедельник, 23 мая, озвучила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе выставки Russia War Crimes House в Давосе.
"Эти цифры не включает данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая: многие города и поселки разрушены до основания", – сказала она.
Генпрокурор отметила, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.
"Типичные для зверств преступления со стороны Вооруженных cил РФ, задокументированные следователями и прокуратурой, говорят об умышленной жестокости и насилии в отношении мирных жителей", – сказала Венедиктова.