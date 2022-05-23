Венедиктова: подтверждена гибель 4600 гражданских от рук оккупантов

В Украине подтверждено по меньшей мере 4600 жертв среди мирного населения от рук российских оккупантов, из них 232 ребенка, сообщает Корреспондент.

Такие данные в понедельник, 23 мая, озвучила генпрокурор Ирина Венедиктова в ходе выставки Russia War Crimes House в Давосе.

"Эти цифры не включает данные с временно оккупированных территорий. Однако, что мы можем наблюдать по спутниковым снимкам и другим источникам, что ситуация там катастрофическая: многие города и поселки разрушены до основания" , – сказала она.

Генпрокурор отметила, что военные преступления России подтверждаются отечественными и международными расследованиями, журналистскими расследованиями, докладами правозащитных организаций.