Украинский суд вынес первый приговор военному РФ за убийство гражданского

Сегодня, 23 мая, Соломенский районный суд Киева вынес приговор российскому военному Вадиму Шишимарину, обвиняемому в убийстве мирного жителя в Сумской области, сообщает Новое время.

Его осудили на пожизненный срок, как того и требовали прокуроры. Шишимарин сохраняет право подать апелляцию.

Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

Шишимарина признали виновным в умышленном убийстве, обвинение ему было выдвинуто по статье Нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуратура запросила для российского военного пожизненное заключение — самое строгое наказание, предусмотренное этой статьей.

Вадиму Шишимарину 21 год, он командир отделения в/ч 32010 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области. После того как его колонна была разбита военнослужащими ВСУ, Шишимарин в ходе отступления с четырьмя сослуживцам на украденной машине заехал в поселок Чупаховка Сумской области. Там оккупанты увидели безоружного жителя села, который шел с велосипедом вдоль обочины и разговаривал по телефону.

Шишимарин произвел несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего мужчины. Тот скончался на месте в нескольких десятках метров от собственного дома.

Открытый судебный процесс над российским военным начался 18 мая. Шишимарин полностью признал вину, а 20 мая он выступил на очередном заседании с последним словом.

«Я хотел бы еще раз принести извинения за то, что сделал. Я не отказываюсь и готов принять все меры, которые будут , — заявил Шишимарин. — Я искренне раскаиваюсь в том, что я сделал. В тот момент я нервничал, шли боевые действия, и не хотел убивать, но так случилось… Впоследствии я понял, что лучше сдаться в плен».

Ранее на суде он также заявлял, что убил украинца по настоянию сослуживцев и выстрелил, «чтобы от меня отстали».