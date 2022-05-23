Зеленский призвал мир не откладывать максимальные санкции

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал международное сообщество не медлить с применением болезненных для России санкций до тех пор, пока в Кремле решатся перейти новые красные линии, сообщает Европейская правда.

Зеленский предположил, что если бы мир ответил России жесткими санкциями еще после первой агрессии против Украины восемь лет назад, полномасштабной войны можно было бы избежать. Он подчеркнул также, что сейчас – поворотный момент в истории.

"Не ждите роковых выстрелов, не ждите применения Россией специального оружия – химического, биологического, ядерного, не дай Бог. Не создавайте у агрессора впечатления, будто мир не будет оказывать достаточное сопротивление. Защищайте сразу по максимуму свободу и полезный для всех порядок в мире. Вот какими должны быть санкции – максимальными. Чтобы Россия или другой потенциальный агрессор, который захочет пойти войной против своего соседа, четко знали, к чему это сразу приводит" , – заявил Зеленский.

Он добавил, что наиболее болезненные санкции против России еще не задействовали, а они должны быть.

"Это эмбарго на российскую нефть, полная блокировка всех банков – без исключений, полный отказ от российского IT-сектора, полное прекращение торговли с агрессором. Это должен быть такой прецедент санкционного давления, который еще десятилетиями будет убедительно работать на поддержание мира" , – подчеркнул президент.

Кроме того, добавил он, важно найти и конфисковать все российские активы, направив их в качестве компенсации пострадавшим от войны.

"Конечно, это непросто. Но после этого у разных агрессоров точно не останется мотивации делать то, что сделала Россия и продолжает делать. Если агрессор теряет все – это точно лишает мотивации начинать войну" , – сказал Зеленский.