ОВА: Донецкая область может полностью остаться без газоснабжения

Из-за продолжающихся боевых действий Донецкая область в ближайшее время может оказаться отключенной от газоснабжения, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"Ситуация с поставкой газа к потребителям Донецкой области сейчас очень сложная. Основной узел, через который газ раньше шел к нам, расположен в Луганской области. Сейчас этот узел оккупирован россиянами, и подача газа через него прекращена. Резервный узел был поврежден в апреле в результате боевых действий. Предприятие не имеет возможности начать ремонт из-за постоянных обстрелов российской армией" , - отметил он.

По словам Кириленко, каждый новый обстрел приводит к падению давления в сетях, и это также затрудняет работу всей системы.

"Все это может в ближайшее время привести к полной остановке газоснабжения в области" , - подчеркнул глава ОВА.

Он отметил, что в случае прекращения газоснабжения жители области должны будут перекрыть все газовые краны и ждать от местной администрации информации о возобновлении поставок газа с указанием регламента работ, а также ни в коем случае не вмешиваться в работу газовых сетей самостоятельно.

Как заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко, подача газа в Донецкую область будет прекращена сегодня, 23 мая с 14:00.

По данным Донецкоблгаза, обстрелами поврежден магистральный газопровод, альтернативные источники поставок газа отсутствуют.