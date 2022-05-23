ОГП: в Бахмуте местный житель отмечал места дислокации ВСУ

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачен житель г. Бахмут на совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба﻿ Офиса Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что в порядке ст. 615 УПК Украины в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, в мае 2022 года гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам.

"Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г. Бахмут Донецкой области", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и ​​сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.