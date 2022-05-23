ОГП: в Бахмуте местный житель отмечал места дислокации ВСУ
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры разоблачен житель г. Бахмут на совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
Отмечается, что в порядке ст. 615 УПК Украины в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
По данным следствия, в мае 2022 года гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам.
"Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г. Бахмут Донецкой области", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.