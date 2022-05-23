В Евросолидарности отреагировали на обвинения Медведчука в адрес Порошенко

Обвинения пророссийского нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука в адрес пятого президента Украины Петра Порошенко являются очевидной информационной диверсией в интересах России, заявили в Евросолидарности, сообщает Новое время.

Там отметили, что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы.

"Медведчук, спасающий свою шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готов „заявлять“ во что бы то ни стало. Это далеко не первые „сенсационные“ показания против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. Нет сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, потому и читал он их с суфлера. „Оплатой“ за эти „свидетельства“ был перевод в лучшие условия пребывания и обещания обмена" , — сообщили в пресс-службе политической партии.

В Евросолидарности также заявили, что на Банковой нарушают принцип внутриполитического единства в сложный для страны период. Сообщение СБУ там назвали ярким «политически мотивированным роликом с псевдосвидетельствами Медведчука».

"Этого принципа Европейская Солидарность придерживается с 24 февраля. Мы и дальше настаиваем на том, что публичная дискуссия между властью и оппозицией вернуться на повестку может не раньше, чем завершится война. Сегодня же должны совместно работать на победу. У нас есть ответы на все вопросы. В то время как у власти точно нет ответов на вопросы, которые есть у общества" , — добавили в партии.

Политическая сила также призвала власть сохранять внутреннее единство «как залог победы».

"Враг не Порошенко, враг — Путин. Война ясно показала, кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве" , — резюмировали там.

Утром 23 мая СБУ распространила видео, на котором Медведчук заявил о причастности Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода из госсобственности.