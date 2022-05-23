Шуляк: в ВР зарегистрирован законопроект о расширении сети бомбоубежищ

Профильный парламентский комитет совместно с Министерством регионального развития разработали законопроект о строительстве в Украине системы бомбоубежищ.﻿ Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщила инициатор законопроекта, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотведения, не приспособлено для хранения продуктов питания, не говоря уже о способности защитить население в случае применения оружия массового поражения" , – отмечает Шуляк.

По ее словам, существующая система гражданской защиты не может в полной мере защитить людей от обстрелов, особенно учитывая то, что захватчики лупят по жилым массивам и гражданской инфраструктуре.

"Мы должны строить с учетом надежных бомбоубежищ. Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Одной из норм является готовность принимать население к укрытию в 12-часовой срок" , – пояснила она.

Для этого в градостроительной документации на региональном и местном уровнях должен быть раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты, без этого утверждать документацию запретят.