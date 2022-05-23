Спикер МИД: настаиваем на предоставлении статуса кандидата в ЕС в июне

Предоставление статуса члена ЕС уже в июне станет "важным сигналом для украинцев" со стороны Европы. В то же время, в Украине понимают, что статус члена не является гарантией немедленного вступления в Европейский союз, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление министра-делегата Франции по европейским делам о долгосрочном вступлении Украины в ЕС.

"Война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы. Подходы, которыми до сих пор руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС - изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим. Именно поэтому мы настаиваем на предоставлении Украине статуса кандидата в члены в ЕС уже в июне" , - сказал он.

По его словам, сейчас Украина - единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Статус кандидата станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.