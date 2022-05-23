Денисова: растет риск ракетных ударов по Украине

Новейший корабль Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" отправился из Севастополя в сторону юга Украины, увеличивая риск ракетных ударов. Об этом написала Уполномоченная Верховной Рады Украины по делам человека Людмила Денисова.

Судно присоединилось в Черном море к группе из 7 крупных десантных и двух ракетных кораблей, добавила она.

Также на временно оккупированной территории Крыма увеличена активность военных самолетов, больше всего в Евпатории. Аэропорт города Симферополь закрыт для гражданской авиации и велика вероятность его использования в военных целях.

"Из временно оккупированного полуострова и акватории Черного и Азовского морей неоднократно были нанесены сокрушительные удары, которые привели к гибели и ранениям наших граждан, разрушениям стратегически важных объектов и жилых домов" , - говорится в сообщении.

Военные корабли РФ в Черном море блокируют морские пути для торговых судов с зерном, провоцируя голод в мире, добавила Денисова.