Лукашенко – Путину: Польша собирается захватить запад Украины
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил российскому президенту Владимиру Путину, что "обеспокоен планами НАТО и Польши забрать западную Украину". Об этом, ссылаясь на белорусское государственное СМИ, сообщает Украинская правда.
"Они – политики – уже делают шаги, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит, что они (поляки и натовцы) готовы забрать, как это было до 1939 года, западную Украину", – сказал Лукашенко.
Также он сказал, что, по его мнению, украинцам еще придется просить белорусов, чтобы те
"не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины".
Об этом Лукашенко заявил на встрече с Путиным.