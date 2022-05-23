Лукашенко – Путину: Польша собирается захватить запад Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил российскому президенту Владимиру Путину, что "обеспокоен планами НАТО и Польши забрать западную Украину". Об этом, ссылаясь на белорусское государственное СМИ, сообщает Украинская правда.

"Они – политики – уже делают шаги, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит, что они (поляки и натовцы) готовы забрать, как это было до 1939 года, западную Украину", – сказал Лукашенко.

Также он сказал, что, по его мнению, украинцам еще придется просить белорусов, чтобы те "не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины" .

Об этом Лукашенко заявил на встрече с Путиным.