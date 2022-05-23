КГГА: на дорогах Киева появилось больше трамваев и троллейбусов

В Киеве с 23 мая возобновили работу трамваев №12 в Пущу-Водицу и троллейбусов №16К﻿. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что специалисты "Киевпасстранса" завершили восстановление трамвайного полотна, которое было повреждено во время боевых действий в окрестностях города. А также протестовали и откорректировали работу маршрута. Интервал движения на линии составит 20 минут.

Также организована работа троллейбусного маршрута №16К от улицы Щусева до Майдана Незалежности, с интервалом движения 15-20 минут.

Следующим город планирует восстановить троллейбусный маршрут №18. Это станет возможным после восстановления контактной линии, поврежденной в результате ракетных обстрелов.