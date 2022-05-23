МВД: теперь можно одновременно оформить все паспорта

С понедельника, 23 мая, в Украине запустили услугу одновременного оформления внутреннего и заграничного паспортов. Документы можно получить, начиная с 14-ти лет. ﻿Об этом сообщает пресс-служба﻿ Министерства внутренних дел Украины.

"С сегодняшнего дня можно получить услугу одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта" , – говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что основаниями для получения услуги являются:

оформления ID-карты впервые в 14 лет;

при потере документов или их обмена в связи с изменением персональных данных;

Получить услугу оформления одновременного внутреннего и заграничного паспортов можно в:

подразделениях ГМС;

центрах обслуживания "Паспортный сервис";

ЦПАУ.

Стоимость получения документов в течение 20 рабочих дней составляет 1105 гривен, при этом в течение 7 рабочих дней – 1583 гривны.