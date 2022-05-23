В МИД РФ назвали условие переговоров с Украиной
Россия готова вернуться к мирным переговорам с Украиной, когда официальный Киев "проявит конструктивный подход". Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, сообщает Корреспондент.
"Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения", - цитируют росСМИ его слова.
Руденко также прокомментировал заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который исключил любой мирный договор с потерей территорий.
"Москва ориентируется на официальную реакцию киевских властей", - заявил замминистра иностранных дел РФ.