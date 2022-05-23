Бывшая глава МИД Австрии вышла из совета директоров "Роснефти"

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ушла с должности члена совета директоров российской компании "Роснефть". Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Лига.Бизнес.

Согласно заявлению компании, Кнайсль ушла в отставку 20 мая. В "Роснефти" отметили, что рассчитывают на сотрудничество с госпожой Кнайсль в будущем, поскольку считают ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".

Кнайсль вошла в совет директоров в июне 2021 года. Она поддерживала тесные связи с диктатором Владимиром Путиным, будучи главой МЗС Австрии в 2017-2019 годах.

В частности, Путин был гостем на свадьбе Кнайсль в 2018 году, где они танцевали во время празднования.