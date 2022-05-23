Украинские беженцы могут получить право на работу в Израиле

Министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед заявила в понедельник, что упразднит свое предыдущее решение и позволит украинским беженцам работать в стране. Об этом пишет издание Breaking News, сообщает Зеркало недели.

«Решение о предоставлении права на работу, а также базового медицинского страхования почти 20 тысячам украинцев – по сути для Израиля беспрецедентно» , – прокомментировал ZN.UA посол Украины Евгений Корнийчук.

Как пояснили в посольстве Украины в Израиле, проблема заключалась в том, что в этой стране нет понятия «беженец», и право на поддержку от государства имеют только те, кто приехал в страну по линии объединения семей и может претендовать на гражданство. Таким лицам Израиль вместе с паспортом выдает 10 тысяч «подъемных» шекелей.

Но из 29 тысяч беженцев из Украины под эту категорию подпадает всего 10 тысяч. Для других работа – единственный источник существования.

Шакед была подвергнута критике за ее предыдущую позицию и за нежелание увеличивать количество беженцев из Украины, которые из-за войны искали убежища в Израиле.

Ранее Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук был вынужден даже подать иск в БАГАЦ (Верховный Суд) против действий правительства Израиля и лично Айелет Шакед по поводу приема беженцев из Украины. В иске утверждалось, что министр Шакед нарушает достигнутые ранее Иерусалимом и Киевом договоренности о безвизовом режиме.

В иске также отмечалось, что у министра внутренних дел Израиля нет полномочий для принятия единоличного решения по приему беженцев из Украины. Этот вопрос должен решаться правительством еврейского государства в тесном сотрудничестве с комиссией Кнессета по международным делам.

По словам Посла, он решил прибегнуть к подаче иска после того, как были исчерпаны все дипломатические возможности для защиты украинских граждан, ищущих убежища от войны.

По данным посольства, в настоящее время в Израиле находится около 29 тысяч беженцев из Украины.