UN Watch: российский дипломат подал в отставку из-за войны в Украине

Сотрудник постоянного представительства России при ООН заявил об отставке из-за развязанной его родиной полномасштабной войны против Украины, за что ему "еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу". Англоязычное заявление Бориса Бондарева выложил в Twitter глава UN Watch Гилель Нойер, сообщает Лига.net.

"За 20 лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года" , – написал дипломат.

Он заявил, что агрессивная война президента РФ Владимира Путина – "преступление не только против украинского народа, но и против народа России", и ее цель – "навсегда остаться у власти, жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, сравнимых по тоннажу и стоимости со всем российским флотом, пользоваться неограниченной властью и полной безнаказанностью".

Насчет своих бывших коллег по министерству он написал, что "все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал".

"То, что делает сейчас мое правительство, невыносимо. Как госслужащий я должен нести за это долю ответственности, и я этого не хочу" , – написал Бондарев.

BREAKING: ???????? Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.



Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”



UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.



????: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

На вопрос AP, не думают ли его коллеги поступить так же, он добавил:

"Не все российские дипломаты поддерживают войну. Они разумны, но им приходится держать рот на замке".

Он намекнул, что опасается "возможной реакции Москвы" на свое заявление.

Агентство пишет, что Бондарев подтвердил им по телефону правдивость заявления на имя посла РФ Геннадия Гатилова.

В российской дипмиссии не ответили на звонки и текстовое сообщение от агентства с просьбой прокомментировать ситуацию