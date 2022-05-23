Денисова сообщила о депортации в РФ 1,4 млн украинцев

Россия депортировала уже 1,4 млн украинцев. Такие цифры на дискуссии "Защита прав человека во время войны" в Russia War Crimes House в рамках экономического форума в Давосе озвучила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает Корреспондент.

"1,4 млн, из которых более 240 тысяч детей, принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию" , - сказала она.

Денисова заявила о доказательствах того, что РФ заблаговременно готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывезти более двух миллионов украинцев.

"У меня есть директивы, которые были даны высшим руководством соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и в каких условиях они размещены" , - рассказала Денисова.

Она призвала решить вопрос с возвращением депортированных в РФ украинцев на межгосударственном уровне.