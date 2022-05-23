"Глава" Херсонщины объявил о запуске "бивалютной зоны"

С понедельника на оккупированной территории Херсонской области начала действовать "бивалютная зона". Об этом сказал назначенный россиянами "гауляйтер" украинского региона Владимир Сальдо на брифинге, сообщает Корреспондент.

По его словам, российский рубль получил хождение наряду с гривной. А предприятия и бизнесмены могут выставлять ценники в обеих валютах. Нынешний курс – 2 рубля за 1 гривну.

Также он анонсировал открытие "в ближайшее время" первого отделения банка РФ в Херсоне.