Конгрессмен США предупредил о возможной эскалации войны в Украине

США сильно недооценили Украину и очень переоценили Россию. Российская тактика очень похожа на ту, к которой прибегали во времена Первой мировой войны. Об этом в ходе обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал американский конгрессмен и член Комитета Сената по иностранным делам Майкл МакКол, сообщает Зеркало недели.

«Они потеряли треть своих сил. Мне кажется, мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине. Но, по-моему, волна уже меняется. Владимир Путин рассчитывал разделить НАТО. Но получилось обратное» , - сказал американский парламентарий.

В то же время он отметил, что эскалация войны в Украине возможна. МакКол указал на то, что Россия привлекла сирийских специалистов, которые делали барельные бомбы для режима Башара Асада. Также существует угроза того, что химическое оружие в том или ином виде будет применяться на поле битвы, так как это было в Сирии.

«В конце концов нельзя исключать и применение тактического ядерного оружия. Москва имеет передовые разработки в этом поле. Но это было бы проявлением отчаяния. И здесь мы должны думать и говорить о том, что сделает Запад, когда Россия пойдет на такой отчаянный поступок» , - подчеркнул конгрессмен.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что полномасштабная война РФ против Украины будет продолжаться гораздо дольше чем Финская война. Финская война продолжалась 105 дней.