Украинские беженцы в Германии могут обменять наличную гривну

Украинские беженцы в Германии с 24 мая смогут обменять наличные деньги, которые они привезли из дома, на евро без комиссии за обмен, сообщает Экономическая правда.

"Личность каждого взрослого, желающего принять участие в обмене, регистрируется и проверяется. Защита данных гарантирована" , - говорится в заявлении.

Это часть программы обмена, согласованной Министерством финансов в Берлине, центральными банками Германии и Украины и Комитетом банковской индустрии Германии.

Общая сумма наличности, которые можно обменять, изначально была установлена ​​на уровне 1,5 млрд гривен. Схема будет продолжаться три месяца.

Принимаются банкноты номиналом в 100, 200, 500 и 1000 гривен.