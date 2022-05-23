Суд заочно арестовал Януковича за "Харьковские соглашения"

Печерский районный суд Киева 23 мая заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).﻿ Об этом говорится в заявлении пресс-службы Офиса генерального прокурора, сообщает Деловая столица.

По данным следствия, бывший президент Украины, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Украины, в нарушение Конституции и закона "О международных договорах Украины", в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, предоставил иностранному государству – России и его представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Так, 21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму, вместо подготовки к его выводу из территории Украины.

"В результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск Российской Федерации на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем – вторжение вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и г. Севастополя" , — говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется следователями Государственного бюро расследований.